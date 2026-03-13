Nuovo asilo comunale Cancelli già aperti per la gioia di 40 bambini

Il nuovo asilo comunale di Castelfranco di Sopra è stato inaugurato e i cancelli sono stati aperti. Quaranta bambini hanno già iniziato a frequentare le aule della struttura appena completata. La struttura offre uno spazio moderno e funzionale, pronto ad accogliere i più piccoli del paese. L’apertura si è svolta in modo ufficiale, con i primi ingressi dei bambini.

Il nuovo asilo nido comunale di Castelfranco di Sopra è entrato in funzione e i bambini hanno già iniziato a frequentare le nuove aule della struttura appena realizzata. L’annuncio è arrivato in apertura dell’ultimo consiglio comunale dal sindaco Michele Rossi, che ha sottolineato l’importanza di un intervento atteso da tempo e destinato a rafforzare l’ offerta educativa per le famiglie del territorio. I lavori per la realizzazione delle due nuove aule didattiche, capaci di ospitare fino a 40 bambini, erano iniziati nel marzo dello scorso anno e si sono conclusi nelle scorse settimane. L’intervento, dal costo complessivo di 756 mila euro, è stato finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito degli investimenti destinati al potenziamento dei servizi educativi per l’infanzia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

