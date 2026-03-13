Nuove interruzioni idriche a Lanciano | niente acqua ogni sera fino a domenica

A Lanciano, la Sasi ha comunicato che le forniture di acqua saranno interrotte ogni sera fino a domenica 15 marzo 2026. Le interruzioni sono programmate e non differibili, causando la sospensione del servizio idrico quotidiano per tutta la durata dell’intervento. La decisione riguarda esclusivamente questa zona e riguarda tutte le utenze coinvolte.

La Sasi ha annunciato nuove interruzioni della fornitura idrica non differibili a Lanciano fino a domenica 15 marzo 2026. Le zone interessate sono c.da Villa Andreoli, c.da Iconicella, c.da Colle Pizzuto, Re di Coppe, area Fiera, via Mameli dove le chiusure saranno in vigore ogni sera da giovedì a domenica compresa dalle ore 23 alle 6 del giorno successivo. In zona Gaeta, via Don Minzoni, via Cappuccini le chiusure serali si anticiperanno di un'ora, alle 22, sempre fino domenica 15 marzo compresa. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Luciano Stante da Fossacesia al Festival di Sanremo: è lui la star dei social degli artisti e l'amico Gabbani gli porta un dono VIDEO 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Articoli correlati

Si rompe la condotta dell'acqua: interruzioni idriche e strade chiuse a LancianoAl fine di consentire le operazioni di ripristino, la fornitura d'acqua è temporaneamente interrotta nelle zona alta della città: via Decorati e via...

Consumi elevati e poca acqua nelle sorgenti, interruzioni idriche a Pescara e 3 comuni della provinciaL'Aca annuncia l'interruzione idrica a Pescara e in altri 3 comuni della provincia.

Approfondimenti e contenuti su Nuove interruzioni

Temi più discussi: QUARTU SANT’ELENA: EFFICIENTAMENTO DELLA RETE IDRICA NELL’INCROCIO TRA VIA CIMABUE E VIA MARCONI; Interruzioni idriche programmate: gli interventi previsti tra Foiano della Chiana e Arezzo; Guasto improvviso sulla condotta, di nuovo senza acqua quattro comuni della provincia; Guasto alla condotta in viale Buoncammino.

Abbanoa collega le nuove condotte: niente alimentazione idrica a Cabras e Solanas per mezza giornataNell’ambito dei lavori di efficientamento delle reti idriche di Cabras, martedì prossimo, 10 marzo, i tecnici di Abbanoa effettueranno i collegamenti alla rete idrica esistente delle nuove condotte re ... linkoristano.it

Berchidda, nuove reti idriche: Abbanoa valida il primo distretto, possibili disserviziBerchidda. Abbanoa sta rivoluzionando la rete idrica di Berchidda con il programma di ingegnerizzazione in stretta collaborazione con ... olbia.it

Dal Mondiali 2026 scattano le nuove regole. Stop alle perdite di tempo per velocizzare il gioco e più controlli VAR. Questi tutti i cambiamenti e le sanzioni. In vista dei Mondiali del 2026, l’International Football Association Board (Ifab), l’organo che stabilisce l - facebook.com facebook