I consiglieri di opposizione hanno chiesto al Sindaco chiarimenti sulla gestione dell’illuminazione pubblica a Nuova Cusano, dove si è deciso di mantenere accesa l’illuminazione anche durante l’inverno. La richiesta si riferisce alla decisione di tenere le luci sempre accese, senza spegnerle durante le ore notturne più fredde. La questione riguarda la gestione delle risorse e le modalità di illuminazione del territorio.

Un ulteriore aspetto evidenziato nell'interrogazione riguarda il possibile fenomeno di inquinamento luminoso, determinato dall'accensione continua di numerosi punti luce in un'area caratterizzata da una forte valenza naturalistica. Una gestione più equilibrata dell'illuminazione pubblica, osservano i consiglieri, consentirebbe di ridurre non solo i consumi energetici ma anche l'impatto ambientale.

© Fremondoweb.com - Nuova Cusano, Fontana Stritto: illuminazione sempre accesa anche d’inverno

