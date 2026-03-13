Nuova apertura | ecco come la spesa quotidiana cambia aspetto

Una nuova apertura nel settore alimentare sta modificando il modo in cui si fa la spesa quotidiana, con un incremento di consumatori che scelgono prodotti freschi, locali e senza additivi. Negli ultimi anni, si è registrato un aumento di persone che prestano attenzione alla qualità nutrizionale e alla provenienza degli alimenti, influenzando le abitudini di acquisto e il mercato.

Apre il 21° punto vendita della catena to.market, cresce l'importanza dell'alimentazione consapevole Negli ultimi anni, è cresciuto il numero di consumatori attenti alla qualità nutrizionale così come, parallelamente, l'interesse per prodotti freschi, locali e privi di additivi aggiunti.Una risposta a tali esigenze viene offerta da to.market: la catena di supermercati di prossimità con 20 punti vendita a Milano, Monza, Pavia e Brescia che, di recente, sta proseguendo il suo piano di espansione con l'apertura del 21° punto vendita situato a Milano, in Viale Stelvio 39. Il primo punto vendita nasce nel 2012 con l'obiettivo di reinterpretare in chiave moderna la vecchia superette di quartiere, trasformandola in un luogo capace di offrire prodotti di qualità e a km ridotto, un servizio attento e una selezione curata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it