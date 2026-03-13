Nuova Abarth A112 2027 | torna la piccola bomba dello Scorpione?

Una nuova versione della Abarth A112, prevista per il 2027, sta facendo parlare di sé tra gli appassionati di auto sportive. Si tratta di un modello che punta a riprendere lo spirito dell’originale Autobianchi A112 Abarth, caratterizzata da dimensioni compatte, peso ridotto, e un’anima aggressiva e vivace. La vettura dovrebbe combinare queste caratteristiche per offrire un’esperienza di guida divertente e pura.

Per far rinascere lo spirito dello scorpione, una Autobianchi A112 Abarth moderna (2027) dovrebbe recuperare la filosofia originale: piccola, leggerissima, cattiva e divertente. Negli anni ’70 era proprio questo il suo segreto: una citycar minuscola ma con assetto sportivo, peso sotto i 800 kg e motori fino a circa 70 CV che la rendevano molto vivace per l’epoca. Ecco un concept realistico di come potrebbe essere. A112 Abarth 2027 – Concept per rilanciare lo Scorpione. 1. Filosofia. Segmento: hot hatch ultra-compatta (tipo mini hot-hatch da città). Peso target: 950–1050 kg. Prezzo: 25–30 mila €. Missione: tornare alla sportività semplice e analogica. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Abarth A112 2027: torna la piccola bomba dello Scorpione? Articoli correlati Nuova A112 Abarth: l’auto vincente per rilanciare lo Scorpione?Per far rinascere lo spirito dello scorpione, una Autobianchi A112 Abarth moderna (2027) dovrebbe recuperare la filosofia originale: piccola,... Contenuti e approfondimenti su Nuova Abarth A112 Temi più discussi: Nuova Abarth A112 2027: torna la piccola bomba dello Scorpione?; Nuova Abarth A112 2027 | torna la piccola bomba dello Scorpione?; Nuova A112 Abarth | l’auto vincente per rilanciare lo Scorpione?. Nuova Abarth A112 2027: torna la piccola bomba dello Scorpione?A112 Abarth: piccola bomba in salsa moderna per far rinascere il brand dello Scorpione, troppo tralasciato da Stellantis ... ilgiornaledigitale.it Nuova A112 Abarth: la mitica sportiva reinterpretata in chiave modernaLa Nuova A112 Abarth continua a vivere nell’immaginario degli appassionati, anche se al momento non esiste alcun progetto ufficiale annunciato da Stellantis o dal marchio dello Scorpione. A riaccender ... clubalfa.it Nuova A112 Abarth: la mitica sportiva reinterpretata in chiave moderna - facebook.com facebook