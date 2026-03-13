Nozze del sindaco sulla famiglia il centrodestra sta tradendo il popolo

Le nozze tra il sindaco Alessandro Basso e il primo cittadino di Carlino, Loris Bazzo, sono al centro di un acceso dibattito pubblico. La loro unione ha attirato l’attenzione dei media e ha diviso l’opinione pubblica, trasformandosi in un caso di rilevanza nazionale. La vicenda ha sollevato molte discussioni su temi legati alle figure politiche e alla percezione del ruolo pubblico.

L'unione tra il sindaco Alessandro Basso e il primo cittadino di Carlino, Loris Bazzo è ormai diventato un caso nazionale. Ed è sfociato anche nella politica. L'ultima presa di posizione arriva dal movimento di estrema destra Forza Nuova, che vuole la famiglia tradizionale, concetto secondo i militanti tradito dalla destra di governo, cioè Fratelli d'Italia e Lega. “L'annuncio di quello che viene erroneamente presentato come il matrimonio tra i due sindaci in FVG, uno di Fratelli d'Italia, uno di Lega, non è altro che l'ennesima maschera caduta di una politica farlocca, egoista e bugiarda che in periodo elettorale si fa paladina di valori e poi piano piano li tradisce tutti”, spiega la segretaria regionale di Forza Nuova, Gloria Callarelli. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

