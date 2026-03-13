Durante un congresso di Magistratura Democratica, il ministro Nordio ha risposto al procuratore Lo Voi, commentando le sue parole sul termine “paramafioso”. Nordio ha espresso rammarico per il modo in cui le sue affermazioni sono state interpretate e per l’uso dell’aggettivo “paramafioso”, sottolineando che queste parole sono state travisate. La discussione si è concentrata su questa terminologia e sulle rispettive posizioni.

Il guardasigilli è intervenuto a sua volta alcongresso di Magistratura Democraticacon un videomessaggio, nel quale ha augurato buon lavoro ai partecipanti e ha riconosciuto la distanza tra le posizioni del governo e quelle di una parte della magistratura. “Abbiamo idee molto diverse, –ha spiegato Nordio –però una cosa spero abbiamo e almeno da parte mia c’è, ed è l’assoluto rispetto per il dissenso e per chi la pensa in modo diverso“. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nordio replica a Lo Voi al congresso di Magistratura Democratica: ‘Sul termine “paramafioso” parole travisate’

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