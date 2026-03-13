Nordio | Le Br mi volevano uccidere ero il primo della lista Ed elogia Caselli

Un giudice ha dichiarato che le Brigate Rosse volevano ucciderlo e che era il primo sulla lista di obiettivi. Ha riferito di aver iniziato la carriera in magistratura nel 1976 e di aver condotto la prima indagine come giudice istruttore, concentrandosi sulle Brigate Rosse nel Veneto. Ha anche espresso apprezzamento per un ex pubblico ministero, definendolo un esempio importante.

“Io sono entrato in magistratura nel 1976, per prima indagine come giudice istruttore ho seguito quella sulle Brigate rosse nel Veneto. Quando nei covi delle Brigate rosse trovavano le liste dei magistrati da ammazzare, io ero sempre il primo. Perché lo dico? Perché vi pare possibile che un magistrato che è entrato subito rischiando la vita e un magistrato con la mia esperienza, con il mio, diciamo pure, vissuto, possa avere in mente di sottoporre la magistratura giudicante e requirente al potere esecutivo?”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio in un video registrato inviato al congresso di Magistratura democratica in corso a Roma da oggi a domenica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nordio: “Le Br mi volevano uccidere, ero il primo della lista”. Ed elogia Caselli Articoli correlati Dalle Br alle Bm, le Brigate del Martello. Per Askatasuna volevano uccidere e accecare con laser brucia-retinaPreparati, pronti a tutto, armati di bombe carta, fumogeni, maschere anti-gas e da clown, ma anche raggi laser che bruciano la retina degli occhi,... Dalle Br alle Bm, le Brigate del Martello. Per Askatasuna volevano uccidere o accecare con laser brucia-retinaPreparati, pronti a tutto, armati di bombe carta, fumogeni, maschere anti-gas e da clown, ma anche raggi laser che bruciano la retina degli occhi,... Contenuti e approfondimenti su Nordio Le Br mi volevano uccidere ero... Referendum, Nordio: Io toga sopravvissuta alle Br, non umilierei mai i magistratiL'intervento del ministro della Giustizia durante l'evento Una riforma che fa giustizia a sostegno della campagna per il Sì ... dire.it Referendum, Nordio: Non umilierei mai la magistratura. Rischiai la vita con le Br e lo rifareiSiamo stati accusati di voler sottoporre i magistrati al potere esecutivo. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, parla della riforma all'inaugurazione dell'anno forense. Se dovessi tornare ... repubblica.it