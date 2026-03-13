Il ministro della Giustizia ha invitato un membro del suo staff a partecipare all’inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio nazionale forense al Parco della Musica di Roma. La presenza di questa persona ha suscitato divisioni all’interno della maggioranza, creando tensioni tra chi sostiene la scelta e chi invece si oppone. La decisione di Nordio ha attirato l’attenzione sui rapporti interni al governo.

Carlo Nordio ieri l’ha voluta accanto a sé all’inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio nazionale forense al Parco della Musica di Roma. La prima uscita pubblica, dopo la rovinosa caduta mediatica che ha scatenato sulla capa di gabinetto di via Arenula, Giusi Bartolozzi, uno tsunami politico e mediatico. Ieri Nordio ha voluto che si mostrassero insieme, per lanciare il messaggio che lui, il Guardasigilli della riforma della Giustizia, la sua capa di gabinetto, la “scuda” e la sostiene sempre e comunque. Contro tutto e tutti. Anche se la sua collaboratrice è stata attaccata dalla stessa maggioranza di centro-destra, dopo aver detto in televisione: “Votiamo sì per torglierci di mezzo la Magistratura, che è un plotone di esecuzione”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Nordio blinda Bartolozzi e regala un assist al No, ma ormai la fedelissima del ministro divide anche la maggioranza

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