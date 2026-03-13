Non torna a casa da 2 giorni avviate le ricerche dell' 80enne scomparso Angelo

Da due giorni non si hanno tracce di un uomo di 80 anni che risiede in città. La Prefettura di Caserta ha avviato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse dopo aver ricevuto la segnalazione dei Carabinieri riguardo alla sua scomparsa. Le autorità stanno coordinando le operazioni di ricerca per rintracciare Angelo Niespolo.

L'80enne si è allontanato da casa l'11 marzo; proseguono le ricerche coordinate dalla Prefettura e dalle forze dell'ordine, cittadini invitati a segnalare eventuali avvistamenti È stato attivato dalla Prefettura di Caserta il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse in seguito alla segnalazione della Stazione dei Carabinieri relativa all'allontanamento di Angelo Niespolo, ottantenne residente in città. L'uomo si è allontanato dalla propria abitazione nella mattinata dell'11 marzo. Il signor Niespolo, alto circa 180 centimetri e di corporatura esile, indossava presumibilmente un giubbino nero, un paio di jeans e scarpe ginniche azzurre.