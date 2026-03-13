Non sostituiremo gli attori con creazioni digitali ecco cosa faremo con l’AI | Netflix compra l’intelligenza artificiale di Ben Affleck per 600 milioni di dollari

Netflix ha annunciato l'acquisto della società di intelligenza artificiale di Ben Affleck, InterPositive, per un importo di 600 milioni di dollari. La società, di cui l’attore è proprietario, si occupa di tecnologie legate all’AI e sarà integrata nel settore dello streaming. L’operazione coinvolge esclusivamente l’acquisizione della startup, mentre Netflix ha dichiarato che non intende sostituire gli attori con creazioni digitali.

Netflix compra la società di AI di Ben Affleck per 600 milioni di dollari. Il gigante dello streaming ha acquistato la start-up InterPositive di proprietà della star protagonista di Argo. InterPositive è una società in cu i si usa l'Intelligenza Artificiale per la post produzione dei film, dalla correzione colore, luci, ecc.. fino al montaggio del girato. Il regista, sceneggiatore e attore ha fondat o InterPositive nel 2022. La vendita a Netflix verrà ultimata solo ad alcune condizioni contrattuali: una quota del corrispettivo della vendita verrà versata in contanti (il leitmotiv ricorrente per Netflix, tanto che la garanzia Paramount per l'acquisto di Warner è passata proprio per la liquidità degli Ellison ndr), mentre il resto è legato al raggiungimento di specifici obiettivi di performance.