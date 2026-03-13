non sono una madre assassina non pensavo di essere incinta i sette minuti di dichiarazione di chiara petrolini ai giudici

Nel tribunale di Parma, Chiara Petrolini ha tenuto una dichiarazione di circa sette minuti davanti ai giudici. La donna, accusata di aver ucciso i suoi due figli neonati e di averli seppelliti dopo la nascita, ha deciso di parlare nel silenzio dell’aula. La sua testimonianza si è svolta senza interruzioni, mentre la scena si è svolta davanti alla corte e ai presenti.

Nel silenzio dell’aula della Corte d’assise di Parma, Chiara Petrolini – la ragazza accusata di aver ucciso i due figli neonati partoriti a distanza di un anno l’uno dall’altro seppellendoli dopo la nascita – ha scelto di parlare. Per circa sette minuti, con voce monocorde e leggendo da un foglio, la giovane imputata per l’ omicidio premeditato e la soppressione dei cadaveri dei suoi due figli neonati ha reso dichiarazioni spontanee davanti ai giudici che la stanno processando. Il procedimento riguarda la morte dei due bambini partoriti, secondo l’accusa, nel maggio 2023 e nell’agosto 2024. Nella sua breve dichiarazione la ragazza – dichiarata capace di intendere e volere dai periti del Tribunale – ha respinto l’immagine di sé emersa nel racconto pubblico della vicenda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

