' Non solo 8 marzo' l' incontro organizzato da Associazione Giornaliste Italiane a Roma – Il video

A Roma, presso il CeoforLife in piazza Montecitorio, si è svolto l’incontro intitolato “Non solo 8 marzo”, organizzato dall’Associazione Giornaliste Italiane. L’evento ha visto la partecipazione di diverse professioniste e rappresentanti del settore, che si sono confrontate sui temi legati alla rappresentanza femminile e alla condizione delle donne nel mondo del lavoro e della società. La discussione si è focalizzata su questioni di attualità e diritti.

(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2026 Si è tenuto a Roma, presso il CeoforLife in piazza Montecitorio, l’evento “Non solo 8 marzo. Storie di donne e giustizia negata”, organizzato dall'associazione Giornaliste Italiane. L’incontro ha ripercorso i casi di Noemi Durini, Marianna Manduca e Gabriela Trandafir, evidenziando le falle nei sistemi di protezione e prevenzione. Elena Tiron, sorella di Gabriela Trandafir, ha ricordato come la vittima avesse presentato undici denunce prima del duplice omicidio. Sulla stessa linea la madre di Noemi Durini, che ha annunciato l'avvio di una raccolta di 50 mila firme per una proposta di legge di iniziativa popolare volta a eliminare i permessi premio per i colpevoli di femminicidio. 🔗 Leggi su Open.online

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