Non può finire così Io sono Farah notizia choc | il pubblico deve prepararsi

Stasera si concluderà la lunga corsa di Io sono Farah, con la puntata finale trasmessa in prima serata. La protagonista della serie, interpretata da un’attrice nota, affronta gli ultimi episodi di una storia che ha tenuto il pubblico incollato allo schermo. La conclusione della narrazione è prevista per questa sera, e i fan sono già in attesa di scoprire come finirà.

La lunga corsa di Io sono Farah arriva al traguardo proprio questa sera. Venerdì 13 marzo, in prima serata su Canale 5, va infatti in onda l’ultima puntata della seconda stagione, annunciata da Mediaset Infinity come il finale della serie turca con Demet Özdemir ed Engin Akyürek, un titolo che negli ultimi mesi ha consolidato un seguito molto forte anche in Italia grazie a un intreccio costruito tra sentimento, tensione criminale e continui ribaltamenti di fronte. L’episodio conclusivo si apre con un equilibrio ormai quasi impossibile da reggere. Da una parte c’è Orhan, deciso a impedire che Behnam metta le mani sulla sua spedizione, dall’altra ci sono gli investigatori, che seguono il carico e vogliono da Tahir le informazioni necessarie per fermare il boss. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

