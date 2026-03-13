Non lasciatevi ingannare dalle trade wife

Un gruppo di donne vestite in stile ottocentesco, con abiti impeccabili e stirati, cammina rapidamente per le strade. Offrono fiori appena recisi e sussurrano il loro motto: “Make everything from scratch”. Sono chiamate “trade wife” e sembrano voler attirare l’attenzione con il loro stile e le loro azioni. La scena si svolge in un contesto urbano, senza altri dettagli specifici.

Un esercito di donne con abiti in stile ottocentesco stirati e perfetti, che camminano a passo svelto offrendo fiori appena recisi mentre sussurrano il loro motto: “Make everything from scratch”. “Fare tutto da zero”: il pane, il lievito madre, la farina macinata in casa. Che hanno galline per le uova, l'orto e magari anche una mucca per il latte. Potrebbe sembrare uno spin-off di The Handmaid’s Tale. Invece è l’immagine - un po’ caricaturale, ma non lontana dalla realtà - delle trad wives, le mogli tradizionali che sui social raccontano quanto sia meraviglioso dedicarsi alla casa, ai figli e al marito. La loro vita ci appare perfetta, pare quasi una promessa: seguiteci e risolveremo tutti i problemi della società. 🔗 Leggi su Today.it

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