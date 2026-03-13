Dal 19 al 21 marzo 2026, presso Fortezza Est a Roma, si terrà lo spettacolo teatrale

Cosa: Lo spettacolo teatrale Non è una gara, monologo di e con Ilaria Arnone.. Dove e Quando: Presso Fortezza Est a Roma, dal 19 al 21 marzo 2026.. Perché: Una riflessione profonda e autobiografica sul passaggio all’età adulta, ispirata alle atmosfere surreali di Lewis Carroll.. Il panorama teatrale romano si arricchisce di una nuova, intensa voce femminile con il debutto di Non è una gara, in scena nello spazio multiculturale di Fortezza Est. Questo monologo, scritto e interpretato da Ilaria Arnone sotto la sapiente regia di Federico Nardoni, rappresenta molto più di una semplice performance; è un viaggio introspettivo che utilizza il palcoscenico come spazio di auto-analisi e confronto generazionale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Non è una gara: il debutto di Ilaria Arnone a Fortezza Est

