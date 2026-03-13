Secondo gli economisti Daron Acemoglu e James A. Robinson, i regimi politici non si dissolvono automaticamente in seguito a pressioni o attacchi esterni. Nel loro studio, hanno analizzato vari esempi storici e individuato situazioni in cui le strutture di potere resistono alle sfide provenienti dall’esterno. La loro analisi si concentra sulla stabilità di diversi sistemi di governo di fronte a influenze esterne.

di Carmelo Zaccaria Gli economisti Daron Acemoglu e James A. Robinson hanno sostenuto in un loro famoso studio che le nazioni falliscono quando nel loro funzionamento prevalgono istituzioni estrattive, cioè quando una ristretta èlite è determinata ad “estrarre” reddito e ricchezza beneficiandosene, a scapito della maggioranza della popolazione; lo scopo principale è quello di mantenere più a lungo possibile, e con ogni mezzo, lo status quo, impedendo la diffusione di nuove energie creative che potrebbero minacciare il sistema di potere ed i suoi privilegi. Questo è quello che succede in Iran dove, da diversi anni, un’aristocrazia teocratica pervasiva e oscurantista cerca di soffocare ogni sforzo innovativo, sia tecnologico che culturale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non è detto che i regimi cadano con gli attacchi esterni

