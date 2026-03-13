Nissa a Cerami | 3 turni 39 punti e la corsa ai play-off

A tre turni dalla conclusione del campionato di Seconda Categoria girone F, l’Atletico Nissa si appresta a sfidare il Viola Futsal Cerami in una partita chiave. La squadra ha conquistato 39 punti finora e la sfida potrebbe influenzare la corsa ai play-off. La gara si avvicina e le due formazioni si preparano per un match importante.

Con tre turni di distanza dalla fine del campionato di Seconda Categoria girone F, l’Atletico Nissa si prepara a disputare una partita decisiva contro il Viola Futsal Cerami. La squadra allenata da Giacomo Serafini punta a recuperare posizioni in classifica per inserirsi nella corsa ai play-off, affrontando una sfida esterna che potrebbe determinare le sorti della stagione regolare. La situazione attuale vede la formazione nissena al quarto posto con 39 punti, appena dietro l’Academy Sporting Eubea che conta 40 punti. Mentre lo Sporting gioca in casa contro la Piazza Armerina, i nisseni hanno l’opportunità di sfruttare un pronostico favorevole sul campo avversario per ribaltare le posizioni e rimettersi in carreggiata verso la promozione o almeno l’accesso alle fasi successive. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nissa a Cerami: 3 turni, 39 punti e la corsa ai play-off Articoli correlati L'Unitas Sciacca a Misilmeri per continuare la corsa ai play-off: squadra concentrata e determinataDomani, in occasione della 25ª giornata del campionato di Eccellenza, l’Unitas Sciacca sarà impegnata in trasferta sul campo del Misilmeri. Nissa, vittoria di misura in casa Vibonese: De Felice regala tre punti e rilancia la squadra in classifica.La Nissa ha conquistato una vittoria significativa in trasferta, superando la Vibonese per 1-0 in una partita combattuta e ricca di personalità.