Hoskinson ha annunciato che il token NIGHT, collegato al progetto Midnight di Cardano, sta per essere quotato sul mercato spot di Binance, superando una soglia storica. La notizia riguarda direttamente la piattaforma di scambio, che inserirà il token tra le sue criptovalute disponibili per il trading. La comunicazione ufficiale conferma l’imminente ingresso del token NIGHT nel listino di Binance.

La soglia storica è stata superata: il token NIGHT, legato al progetto Midnight dell’ecosistema Cardano, sta per approdare sul mercato spot di Binance. Charles Hoskinson ha confermato che questa mossa elimina una barriera strutturale che aveva limitato la crescita del sistema per anni. L’annuncio ufficiale arriva dopo mesi di attesa e segna l’ingresso di un asset nativo su quella che viene definita come la piazza finanziaria più grande al mondo. Il fondatore ha sottolineato come questo evento rappresenti una vittoria contro i critici che avevano messo in dubbio la rilevanza della piattaforma. Con il prezzo dell’ADA attestatosi a 0,2636 dollari, il mercato osserva con attenzione questo passaggio cruciale verso una maggiore liquidità globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - NIGHT su Binance: Hoskinson annuncia la svolta storica

