Niente sciopero della fame Ma i bimbi sono turbati

Da alcuni giorni si diffonde la notizia che uno dei tre bambini di una casa nel bosco abbia iniziato a rifiutare il cibo, dopo che la madre è stata allontanata dalla comunità. La notizia ha suscitato preoccupazione tra chi conosce la situazione, ma è stato chiarito che il bambino non sta facendo uno sciopero della fame. I familiari e gli operatori hanno confermato che i bambini sono turbati dall’accaduto.

Da qualche giorno circola la notizia che uno dei tre bambini della casa nel bosco abbia cominciato lo sciopero della fame da quando la mamma è stata allontanata dalla comunità. La notizia non è vera. Ma il solo fatto che sia circolata la dice lunga sul livello di strumentalizzazione della vicenda. C'è qualcuno, tra i paladini della giustizia che stanno stravolgendo questa famiglia, che ha imboccato a quel bambino concetti e idee a cui da solo non arriverebbe. Se non saltando al massimo una cena. «Sono stata in visita dai tre fratellini - testimonia Alessandra De Febis, Garante per l'Infanzia della Regione Abruzzo - Ho pranzato con loro lunedì e mercoledì, giornata in cui era presente il padre Nathan.