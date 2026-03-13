Niente nave speciale rifiuti trasportati su corse di linea | a Ischia c' è preoccupazione per le feste pasquali

A Ischia, i rifiuti vengono trasportati sulle corse di linea poiché la nave dedicata al loro smaltimento è ferma in cantiere per manutenzione dal 27 febbraio. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti in vista delle festività pasquali, poiché non ci sono mezzi speciali per il ritiro dei rifiuti. La mancanza di una nave dedicata ha causato disagi nella gestione dei rifiuti sull’isola.

Si registrano ancora disagi a Ischia dove, dallo scorso 27 febbraio, è ferma in cantiere per manutenzione l'unica nave dedicata al trasporto dei rifiuti dall'isola. Inizialmente era stata annunciata una sostituzione, ma questa non è mai avvenuta e i mezzi della nettezza urbana stanno viaggiando con le corse ordinarie dei traghetti. Le aziende di trasporto sono preoccupate soprattutto in vista della Pasqua, quando si verificherà l'aumento dei flussi veicolari anche per assicurare le forniture alle moltissime attività dell'indotto turistico dell'isola. La Prefettura di Napoli ha convocato per martedì prossimo un incontro con le compagnie di navigazione e le autorità marittime competenti per trovare una soluzione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Forti raffiche di vento sul Golfo di Napoli, cancellate le corse da e verso Ischia e ProcidaLe forti raffiche di vento sul Golfo di Napoli hanno portato alla cancellazione di diverse corse da e verso Ischia e Procida.

Le feste ti hanno svuotato il portafogli? Niente paura su PS5 puoi scaricare gratuitamente questi sorprendenti giochi nuoviIl market digitale di Playstation contiene al suo interno una serie di giochi gratuiti che si possono scaricare in qualsiasi momento e senza bisogno...