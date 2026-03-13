Nidi gratis | la Regione conferma il bonus anche per l' anno educativo 2026-27

La Regione ha annunciato che anche per l’anno educativo 2026-27 sarà confermato il bonus Nidi Gratis, ora alla sua quarta edizione. La misura permette alle famiglie con un Isee fino a 40mila euro di accedere gratuitamente ai servizi per la prima infanzia. La decisione riguarda il proseguimento del sostegno già avviato negli anni precedenti e coinvolge un ampio numero di nuclei familiari.

Entra nel vivo la quarta edizione di Nidi Gratis. La Regione ha infatti rinnovato, per il quarto anno consecutivo, la misura che garantisce l’accesso gratuito ai servizi per la prima infanzia alle famiglie con Isee fino a 40mila euro. Nidi Gratis 20262027 è stata presentata oggi, venerdì 13 marzo, a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze dal presidente della Regione Eugenio Giani e dall’assessora con delega all’educazione e all'istruzione Alessandra Nardini. Nei giorni scorsi è stato pubblicato l’avviso per l’anno educativo 20262027 rivolto ai Comuni, che dovranno stilare l’elenco dei servizi per la prima infanzia, pubblici e privati, presso i quali sarà possibile beneficiare dei contributi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Il nostro nido d'infanzia Verde Ranocchio ha ancora alcuni posti disponibili per il prossimo anno educativo, 2026-2027. Il servizio autorizzato e accreditato per la richiesta di Buoni Servizio comunali, Misura nidi gratis di regione Toscana e Bonus nido INPS, si t - facebook.com facebook

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