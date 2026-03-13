Neve a quote basse | la perturbazione sconvolge il Nord

Una perturbazione proveniente dall’Atlantico sta portando neve a quote basse nel Nord Italia, causando cambiamenti improvvisi nelle condizioni meteo. Le previsioni indicano che questa massa di aria fredda sconvolgerà il normale andamento primaverile, modificando le temperature e le precipitazioni previste per i prossimi giorni. La perturbazione ha già raggiunto alcune regioni e si sta diffondendo rapidamente.

Una perturbazione atlantica sta per modificare radicalmente le previsioni meteorologiche, annullando l’illusione di una primavera anticipata. Il maltempo, che si farà sentire con forza a partire dalle prime ore di sabato, porterà piogge e neve abbondante sulle regioni settentrionali e sulla Sardegna. Le previsioni indicano un peggioramento immediato della situazione atmosferica. I fenomeni meteo in arrivo non risparmieranno i settori alpini e quelli padani situati a nord del fiume Po, coinvolgendo anche il Nordovest italiano. In serata la perturbazione raggiungerà la Sardegna partendo dai settori occidentali dell’isola. L’evento nevoso promette di essere il più significativo della stagione finora registrata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Neve a quote basse: la perturbazione sconvolge il Nord Articoli correlati Neve in Toscana: la Befana porta il manto bianco anche a quote basseLa Protezione Civile della Citta’ metropolitana di Firezlnze segnala neve in atto sui rilievi fino a quote collinari (quota neve 300m zona Calenzano... Torna la neve in Trentino, anche a basse quoteNella tarda serata di oggi, martedì 27 gennaio, sono previste precipitazioni nevose diffuse in tutto il territorio provinciale trentino. Una raccolta di contenuti su Neve a quote basse la perturbazione... Temi più discussi: Precipitazioni intense e neve anche a quote basse in Piemonte: ecco quando; Neve a quote basse, i sindaci preparano la task force; Weekend nuova perturbazione in marcia dal Nord alle isole maggiori; Neve di novembre, weekend con i fiocchi: crollo termico in arrivo anche a bassa quota. Meteo – Irruzione polare in arrivo nel Weekend, con temporali, e neve abbondante anche a bassa quota: i dettagliMeteo - Parentesi di forte maltempo polare nel Weekend, con temporali e possibili nubifragi. Neve abbondante in arrivo a quote relativamente basse ... centrometeoitaliano.it Meteo arriva la burrasca poi attenzione alla neve a quote basseIl meteo delle prossime ore si prepara a cambiare passo in maniera decisa. Mentre ci avviciniamo al fine settimana, l’atmosfera sull’Europa occidentale ... meteogiornale.it Il report di Legambiente “Nevediversa 2026” fotografa il sistema neve piemontese. Fondi pubblici agli impianti, stazioni in difficoltà e crescente ricorso all’innevamento artificiale - facebook.com facebook Sabato #14marzo Piogge, temporali e neve sul Nord-Ovest #allertaGIALLA meteo-idro in quattro regioni. Leggi l’avviso meteo del #13marzo bit.ly/13mar26Avviso #protezionecivile x.com