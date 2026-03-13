Netflix compra la società AI di Ben Affleck per 600 milioni | ecco cosa cambia per il cinema

Netflix ha annunciato l’acquisizione di InterPositive, startup tecnologica fondata da Ben Affleck nel 2022, per una cifra che può arrivare fino a 600 milioni di dollari. La società si occupa di intelligenza artificiale applicata al cinema e all’intrattenimento. L’operazione segna un passo importante nell’interesse di Netflix verso le nuove tecnologie digitali. La notizia arriva in un momento di grande attenzione per l’uso dell’intelligenza artificiale nel settore.

Hollywood ha ufficialmente aperto le porte all’intelligenza artificiale. Netflix ha acquisito InterPositive, la startup tecnologica fondata da Ben Affleck nel 2022, per una cifra che può arrivare fino a 600 milioni di dollari. Si tratta di una delle operazioni più significative nella storia del gigante dello streaming, che segna un punto di svolta nell’approccio dell’industria cinematografica verso le nuove tecnologie. InterPositive è una società specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale per il cinema, focalizzata in particolare sulla fase di post produzione. La tecnologia sviluppata dalla startup rende più rapida e precisa la fase di montaggio e rifinitura dei film, correggendo automaticamente aspetti come continuità, luci e ambiente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

