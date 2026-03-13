Chanel Totti ha commentato il divorzio dei suoi genitori, Ilary Blasi e Francesco Totti, affermando che nessuno desidera genitori separati. Nel frattempo, gli abbonati Sky possono seguirla mentre si trova in viaggio tra Indonesia, Cina e Giappone. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui l’attenzione è rivolta alla fine del matrimonio tra i due.

Mentre gli abbonati Sky possono vederla impegnata nel viaggio tra Indonesia, Cina e Giappone nell’edizione 2026 di Pechino Express, Chanel Totti si è aperta su svariati fronti proprio poco prima della partenza per il reality condotto da Costantino Della Gherardesca, dove partecipa in coppia con l’amico di sempre Filippo Laurino. La secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti ha parlato in diverse interviste del suo carattere, di cosa si aspetta dall’avventura di Pechino Express, ma anche del divorzio dei genitori, avvenuto nel 2022; un momento molto doloroso per lei, e difficile da accettare, come ha spiegato nella clip di presentazione del reality, in cui gareggia con l’amico, figlio della storica manager di Blasi, nella squadra de “I Raccomandati”. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Nessuno vuole genitori separati” Chanel Totti sul divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti

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