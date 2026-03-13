Nel Nepal, Balendra Shah ha ottenuto una vittoria netta nelle elezioni. La sua affermazione è stata confermata dai risultati ufficiali, che hanno sancito il suo successo. Questo risultato chiude una fase di incertezza e stabilisce un nuovo equilibrio politico nel paese. I voti espressi dagli elettori hanno portato alla conferma del suo incarico, segnando un momento importante nel panorama politico locale.

Un successo che sembrava già annunciata ha trovato la sua conferma con gli esiti delle elezioni in Nepal. I risultati preliminari, infatti, avevano rivelato una netta maggioranza del partito dell’Indipendenza Nazionale. In seguito, lo scorso 5 marzo hanno confermato la vittoria schiacciante del partito centrista dell’ex sindaco di Kathmandu, Balendra Shah. La vittoria schiacciante di Balendra Shah è ciò di cui il Nepal aveva bisogno. L’ex rapper ed ex sindaco di Kathmandu, Balendra Shah, ha ottenuto la maggioranza più ampia da più di sessant’anni: 182 seggi su 275 alla Camera dei Rappresentati. Una vittoria così schiacciate ha visto la partecipazione del 60% dei 19 milioni di cittadini aventi diritto di voto, mostra che la rivoluzione scoppiata a settembre dello scorso anni non è stata fine a se stessa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nepal, netta vittoria di Balendra Shah. Questa volta sarà diverso?

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