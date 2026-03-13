Neos sospende Bari-New York | la guerra blocca i voli

Neos ha deciso di sospendere i voli diretti tra Bari e New York per l’estate 2026, interrompendo così i collegamenti previsti. La compagnia aerea ha comunicato ufficialmente questa decisione, che riguarda la cancellazione delle rotte programmate per la prossima stagione. La sospensione avviene in un momento in cui la compagnia non prevede di riprendere i voli su questa tratta.

La compagnia aerea Neos ha sospeso la programmazione dei collegamenti diretti tra Bari e New York per l’estate 2026. La decisione scaturisce dall’evoluzione del contesto geopolitico internazionale e da una contrazione della domanda sul mercato atlantico. L’annuncio arriva mentre le tensioni globali, in particolare lo scontro bellico tra Stati Uniti e Iran, influenzano le scelte strategiche delle aziende. Nonostante il taglio di Neos, il collegamento transatlantico non sarà interrotto grazie all’intervento della United Airlines che assumerà quattro frequenze settimanali partendo da Newark a partire da maggio. Il peso della geopolitica sulla rotta transatlantica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Neos sospende Bari-New York: la guerra blocca i voli Articoli correlati Bari-New York, Neos cancella i voli per l'estate: collegamento garantito da United AirlinesL'impetuosa crescita di collegamenti nell'aeroporto di Bari conosce un piccolo intoppo. Neos e i voli Bari-New York cancellati: "Decisione dovuta al contesto geopolitico internazionale"La compagnia aerea ha confermato di aver sospeso la programmazione della rotta, prevista per la prossima estate, a causa dell'evoluzione politica... Tutti gli aggiornamenti su Neos sospende Bari New York la guerra... Temi più discussi: Neos cancella i voli Bari-New York per l'estate 2026: l'annuncio di Aeroporti di Puglia. La replica della compagnia: Decisione legata alla situazione geopolitica; Neos e i voli Bari-New York cancellati: Decisione dovuta al contesto geopolitico internazionale; Neos sospende il Bari–New York per l’estate 2026: arriva l'ufficialità da parte della compagnia; Volo Bari–New York, Neos chiarisce i motivi della sospensione. Neos e i voli Bari-New York cancellati: Decisione dovuta al contesto geopolitico internazionaleLa compagnia aerea ha confermato di aver sospeso la programmazione della rotta, prevista per la prossima estate, a causa dell'evoluzione politica maturata dopo i conflitti bellici avviati in questi ul ... baritoday.it Sospeso il volo Bari-New York della compagnia Neos per l'estate 2026Neos: La decisione dovuta a una revisione della programmazione di lungo raggio. Il vettore dovrà fornire comunicazioni ufficiali sulle modalità di rimborso o di eventuali trasferimenti su altri voli ... rainews.it Il vettore Neos ha confermato ufficialmente la cancellazione del volo diretto Bari-New York inizialmente previsto per la stagione estiva 2026. Al momento, come comunicato da Aeroporti di Puglia, la compagnia non ha ancora reso note le motivazioni strategich - facebook.com facebook Il volo Bari-New York e il giallo dei soldi. La Regione ha detto no ai 2,5 milioni in più chiesti da AdP x.com