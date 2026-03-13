Neonati Parma Chiara dice di non essere un’assassina | Quei bimbi parte di me non gli avrei mai fatto male

Chiara Petrolini, imputata in un procedimento penale, si è presentata davanti ai giudici per dichiarare di non essere un’assassina. L’accusa le attribuisce l’omicidio premeditato di due neonati e la soppressione dei loro corpi. Durante l’udienza, ha affermato che quei bambini rappresentano una parte di sé e che non avrebbe mai fatto loro del male.

Neonati sepolti a Parma, la psichiatra: “Chiara è immatura e preferisce parlare col web, non ha nessun deficit”Hanno preso oggi la parola in aula le due psichiatre nominate per il processo a Chiara, la giovane di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma,...

