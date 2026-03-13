Nella sala del consiglio il ricordo di Carlo Angela | incontro con gli studenti sul coraggio dei Giusti

Nella sala del consiglio, gli studenti delle scuole medie hanno incontrato il ricordo di Carlo Angela, un medico noto per aver trasformato una clinica psichiatrica in un rifugio clandestino per ebrei, partigiani e dissidenti. Questa occasione fa parte di un percorso promosso dal Comune di Rimini, che intende celebrare i Giusti attraverso incontri dedicati alla loro storia e al loro coraggio.

Una nuova tappa del percorso del Comune di Rimini dedicato ai Giusti: studenti delle scuole medie incontrano la storia straordinaria del medico che trasformò una clinica psichiatrica in rifugio clandestino per ebrei, partigiani e dissidenti. Dopo le celebrazioni della Giornata dei Giusti - svoltesi lo scorso 6 marzo al Giardino dei Giusti del Parco XXV Aprile - questa mattina si è tenuta una seconda tappa del percorso che il Comune di Rimini propone per tenere viva la memoria del coraggio individuale. La Sala del Consiglio comunale ha ospitato la presentazione del libro "Carlo Angela e il segreto dei matti. La vera storia del Giusto che ci ha salvati", di Alessandro Q. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Lunedì 2 marzo 2026 S. Troadio; B. Carlo Bono; S. Angela della Croce 2.a di Quaresima Perdonate e sarete perdonati. + Dal Vangelo secondo Luca 6,36-38 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordi - facebook.com facebook