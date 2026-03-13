Nel tempo ha dedicato tempo e cuore agli altri | festeggiato il secolo di vita di Silvia Bergamini

Silvia Bergamini, nata a Dovadola e residente a Forlì, ha compiuto 100 anni. Nel corso della sua vita, ha dedicato molto tempo e attenzione alla comunità locale. La celebrazione del suo secolo di vita è stata occasione per ricordare il suo impegno e il suo ruolo nella zona. La cerimonia si è svolta in presenza di familiari e amici.

Silvia Bergamini, nel dopoguerra, ha lavorato presso la Camera del Lavoro di Dovadola prima di trasferirsi a Forlì insieme al marito Aldo Mantellini, con il quale ha condiviso 65 anni di matrimonio

