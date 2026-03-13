Negozi che chiudono in città Venanzi | Udine reagisce investimenti e nuovi marchi in arrivo

In città, diversi negozi stanno chiudendo i battenti mentre l’amministrazione comunale annuncia investimenti e l’arrivo di nuovi marchi. Nonostante le chiusure, le autorità ritengono che la strategia adottata per rilanciare il commercio sia quella corretta. La situazione viene commentata dal sindaco, che evidenzia come la comunità stia reagendo alle difficoltà economiche.

La città perde negozi, ma per l’amministrazione comunale il percorso intrapreso per rilanciare il commercio è quello giusto. È il messaggio lanciato dal vicesindaco e assessore alle attività produttive Alessandro Venanzi, che interviene dopo la diffusione dei dati sulla desertificazione commerciale negli ultimi tredici anni resi noti da Confcommercio. “Da parte nostra – spiega Venanzi – i dati confermano che il percorso avviato come amministrazione ha valore. In un contesto segnato da profonde trasformazioni dei modelli economici, il Comune di Udine ha scelto di agire, mettendo in campo investimenti per sostenere il commercio cittadino e favorire nuove aperture”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

