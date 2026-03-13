La giustizia italiana ha confermato una condanna di sette anni e mezzo di carcere per Claudio Tonietti, residente in Svizzera, ritenuto referente della Ndrangheta nel paese. La sentenza riguarda un procedimento legato alla criminalità organizzata calabrese e segna la conclusione di un lungo iter giudiziario. La decisione è stata comunicata nelle ultime settimane, chiudendo definitivamente il caso.

La giustizia italiana ha chiuso definitivamente un capitolo giudiziario riguardante la criminalità organizzata calabrese con la conferma della pena per Claudio Tonietti, cittadino di Pizzo. La Corte di Cassazione ha ratificato la condanna a sette anni e sei mesi di reclusione emessa in appello, chiudendo l’iter processuale avviato dall’inchiesta Cavalli di razza. Questo esito giuridico sancisce il ruolo operativo svolto dall’imputato come referente in territorio elvetico per conto di clan ‘ndranghetisti attivi nel nord Italia, specificamente nella provincia di Como. Il caso illustra come le reti della malavita abbiano radichi profondi oltre i confini regionali, collegando il Vibonese al Nord Italia e alla Svizzera attraverso figure chiave come Tonietti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ndrangheta: 7 anni e mezzo per il referente in Svizzera

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