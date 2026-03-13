Una nave russa si trova attualmente alla deriva nel Canale di Sicilia con circa mille tonnellate di gasolio a bordo. Il sindaco di Lampedusa e Linosa ha dichiarato che la situazione è sotto controllo, rassicurando sulla gestione dell’emergenza. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle misure prese o alle possibili conseguenze dell’incidente. La vicenda rimane sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

«La situazione è assolutamente sotto controllo». Così il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, prova a raffreddare la tensione che da giorni circola tra le autorità marittime del Mediterraneo centrale dopo l’avvistamento della Arctic Metagaz, la grande metaniera russa rimasta senza equipaggio e alla deriva nel Canale di Sicilia. Nave russa colpita e abbandonata. L’unità, lunga 277 metri e gravemente danneggiata, è stata colpita tra il 3 e il 4 marzo nelle acque comprese tra Libia e Malta in una serie di esplosioni che Mosca attribuisce a un attacco ucraino. I trenta membri dell’equipaggio sono stati evacuati, lasciando il relitto carico di combustibili in balia delle correnti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nave russa alla deriva nel Canale di Sicilia: quasi mille tonnellate di gasolio a bordo

