Nave russa a rischio Petrolini | 26 anni e la fine

Venerdì 13 marzo 2026, la cronaca italiana si concentra su tre eventi: la richiesta di ventisei anni di carcere nel processo Petrolini, una nave russa carica di carburante che si sta avvicinando pericolosamente al Canale di Sicilia e la morte dell’ex superpoliziotto Bruno Contrada. La vicenda della nave ha attirato l’attenzione a causa del suo rischio di deriva.

È venerdì 13 marzo 2026 e la cronaca italiana si accende su tre fronti critici: la richiesta di ventisei anni di carcere nel caso Petrolini, una nave russa carica di carburante che deriva pericolosamente nel Canale di Sicilia e la morte dell’ex superpoliziotto Bruno Contrada. Mentre l’imputata legge in aula le proprie dichiarazioni, il WWF allerta sul rischio di sversamenti inquinanti e un padre incontra gli assistenti sociali presso una casa nel bosco. L’urgenza ambientale nel cuore del Mediterraneo. La minaccia più imminente per la costa siciliana proviene da una imbarcazione russa che galleggia senza controllo da diversi giorni. Questa nave trasporta grandi quantità di combustibile, creando uno scenario ad alto rischio ecologico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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