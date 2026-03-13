Una nave fantasma russa, la Arctic Metagaz, danneggiata e alla deriva tra Lampedusa e Malta, ha attirato l’attenzione delle autorità italiane. A Palazzo Chigi si è svolto un vertice per discutere la situazione e le possibili azioni da intraprendere. La questione riguarda la presenza della nave nel Mediterraneo centrale e le implicazioni di sicurezza e ambientali che ne derivano.

Il caso della metaniera russa Arctic Metagaz, gravemente danneggiata e alla deriva nel Mediterraneo centrale, è arrivato sul tavolo del governo italiano. A Palazzo Chigi si è tenuta una riunione operativa per valutare i rischi ambientali e le possibili azioni coordinate con Malta, mentre la nave continua a muoversi in acque internazionali tra Linosa, Lampedusa e l’arcipelago maltese. Secondo le informazioni diffuse nelle ultime ore, a bordo resterebbero circa 900 tonnellate di carburante e serbatoi di gas liquefatto, un carico che rende la situazione potenzialmente critica in caso di cedimento dello scafo o di incendio. La vicenda, iniziata... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nave fantasma russa alla deriva tra Lampedusa e Malta, vertice a Palazzo Chigi: cosa è stato deciso

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