Lo Yacht Club de Monaco ha installato nuovi smorzatori di ormeggio ‘Seadamp’ nel suo porto turistico. Si tratta di ammortizzatori idraulici di ultima generazione pensati per garantire maggiore sicurezza e comfort durante le operazioni di ormeggio. La decisione riguarda una porzione della struttura portuale, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle imbarcazioni durante tutto l’anno, in particolare nei mesi più freddi.

Lo Yacht Club de Monaco ha dotato parte del suo porto turistico di un ammortizzatore di ormeggio idraulico di nuova generazione, progettato per migliorare comfort e sicurezza, in particolare durante i periodi invernali. Il nuovo dispositivo, denominato “Seadamp”, è stato presentato dall’azienda italiana Seares, che negli ultimi anni ha partecipato al programma Monaco Smart Marina, appuntamento dello YCM che riunisce un ecosistema di imprenditori e startup nella ricerca di soluzioni innovative per promuovere lo sviluppo di porti turistici virtuosi. Combinando prestazioni meccaniche e innovazione digitale, il sistema assorbe efficacemente l’energia generata dal moto ondoso e dal movimento dell’acqua, riducendo i picchi di carico dinamico e lo stress da fatica sulle cime di ormeggio fino al 90%. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nautica, lo Yacht Club de Monaco adotta nuovi smorzatori di ormeggio ‘Seadamp’

