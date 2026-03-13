Nato neutralizza missile iraniano in Turchia è il terzo in 7 giorni

Le difese aeree della Nato nel Mediterraneo orientale hanno abbattuto un missile balistico lanciato dall'Iran verso la Turchia. È il terzo missile di questo tipo neutralizzato in sette giorni. Il Ministero della Difesa turco ha richiesto chiarimenti a Teheran sull'evento.

Le immagini che mostrano quello che sembra essere l'intercettazione di un missile balistico Adana, in Turchia, sede della base Nato di Incirlik Le difese aeree della Nato nel Mediterraneo orientale hanno abbattuto un terzo missile balistico lanciato dall'Iran verso la Turchia, mentre il Ministero della Difesa turco ha chiesto chiarimenti a Teheran. Il primo il 4 marzo, il secondo il 9 marzo. La Turchia, il secondo esercito più grande della Nato e confinante con l'Iran, ha avvertito Teheran contro ulteriori attacchi. Ha anche protestato con Teheran dopo ogni incidente, ma non ha suggerito di voler formalmente chiedere protezione ai membri dell'Alleanza. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

La Nato ha abbattuto un missile balistico iraniano diretto in TurchiaSabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e...

Missile balistico iraniano abbattuto dalla Nato: era diretto in TurchiaÈ stato colpito nel Mediterraneo orientale e, come ha spiegato il governo di Ankara, era diretto verso lo spazio aereo turco.

Tutti gli aggiornamenti su Nato neutralizza

Discussioni sull' argomento La Nato neutralizza un missile iraniano nello spazio aereo turco; Guerra in Iran, dall'Italia armi di difesa e logistica, resta il nodo Samp T; La guerra in sta per finire. Per l’Iran soluzione venezuelana. Trump prova a calmare i mercati; La difesa della NATO neutralizza i missili iraniani in Turchia ed espande la sorveglianza al confine del paese.

La Nato neutralizza un missile nello spazio aereo turco, Macron: Attacco a Cipro è attacco all’EuropaLo ha reso noto il ministero della Difesa della Turchia in un post su X: Necessarie misure contro le minacce ... dire.it

I sistemi di difesa aerea e missilistica della Nato dispiegati nel Mediterraneo orientale hanno neutralizzato un ordigno balistico lanciato dall’Iran ed entrato nello spazio aereo turco. A renderlo noto è stato il ministero della Difesa turco in un post su X. Alcuni det - facebook.com facebook