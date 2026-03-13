Nasa | Siamo pronti per la Luna Fissata per il primo di aprile la data del lancio

La Nasa ha annunciato che il lancio verso la Luna è programmato per il primo aprile a Cape Canaveral. L'evento segna l'inizio di una delle missioni spaziali più importanti degli ultimi decenni e prevede il decollo di un razzo pronto a compiere il viaggio verso il nostro satellite naturale. La data è stata confermata e il conto alla rovescia è stato ufficialmente avviato.

Il conto alla rovescia è ufficialmente ripartito: il prossimo primo aprile, Cape Canaveral sarà il teatro di una delle sfide spaziali più ambiziose degli ultimi decenni. Quattro astronauti, tre americani e un canadese, si preparano a solcare i cieli verso la Luna, non per un allunaggio immediato, ma per compiere un’orbita attorno al satellite che li porterà a una distanza record dalla Terra, un traguardo che non si vedeva dai tempi della storica missione Apollo 13 del 1970. La missione Artemis II, pur essendo una tappa intermedia, rappresenta un banco di prova cruciale dopo i rinvii forzati causati da criticità tecniche ai serbatoi di idrogeno ed elio, che avevano costretto la Nasa a riportare il gigantesco razzo Space Launch System — un colosso da 98 metri — negli hangar per le necessarie riparazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Nasa: “Siamo pronti per la Luna”. Fissata per il primo di aprile la data del lancio Articoli correlati NASA Artemis II, nuovo rinvio del lancio verso la Luna: le cause e l’impatto sulla data della missioneUn’anomalia nel sistema di elio dello stadio superiore dello SLS impone il rientro del razzo al VAB: la finestra di lancio di marzo per Artemis II è... La NASA rinvia il lancio di Artemis II verso la Luna: problemi nel test, prima data utile a marzoLa NASA ha completato il wet dress rehearsal di Artemis II, il test più importante prima del lancio della missione con equipaggio verso la Luna. Una selezione di notizie su Nasa Siamo pronti per la Luna Fissata... Discussioni sull' argomento Nasa: Siamo pronti per la Luna. Fissata per il primo aprile la data del lancio; Caltanissetta, scoperti 35 lavoratori in nero in 7 ristoranti; La musica di Mason Bates nel doppio ruolo di maestro e Dj; Roma, torna l’Europa: Gasp senza attaccanti si affida al turnover. Nasa: Siamo pronti per la Luna. Fissata per il primo di aprile la data del lancioIl conto alla rovescia è ufficialmente ripartito: il prossimo primo aprile, Cape Canaveral sarà il teatro di una delle sfide spaziali più ambiziose degli ... thesocialpost.it Nasa: “Siamo pronti per la Luna”. Fissata per il primo aprile la data del lancio x.com La NASA e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) annunciano il passaggio ravvicinato alla Terra di due asteroidi appena scoperti: https://fanpa.ge/korgr - facebook.com facebook