Ai Mondiali juniores di sci alpino a Narvik, l’Italia ha ottenuto un risultato straordinario con due atleti sul podio. Anna Trocker ha vinto la medaglia d’oro nello slalom gigante e Tatum Bieler ha conquistato il bronzo dopo una rimonta. La gara si è svolta sulla neve di Narvik, portando due medaglie storiche per il team italiano.

La neve di Narvik ha regalato all’Italia un doppio podio storico ai Mondiali juniores di sci alpino. Anna Trocker si è imposta nello slalom gigante, mentre Tatum Bieler ha strappato il bronzo con una rimonta straordinaria. Nel cuore della Norvegia, le condizioni atmosferiche hanno reso la pista particolarmente disconnessa a causa delle temperature poco invernali, ma l’altoatesina di Fiè allo Sciliar ha dominato la gara con il tempo finale di 2’0404. Dietro di lei, la statunitense Elisabeth Bocock si è classificata seconda staccata di 137, dopo essere stata quinta a metà gara. L’altra medaglia per la squadra azzurra arriva da Gressoney-Saint-Jean: la ventenne Tatum Bieler ha recuperato ben quattordici posizioni nella seconda manche, chiudendo la prova a soli 175 dalla compagna di squadra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Narvik: Trocker oro, Bieler bronzo. Doppio storico Italia

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