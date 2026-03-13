Gli studenti delle scuole superiori di Napoli hanno deciso di abbandonare un incontro sul referendum sulla giustizia, che si svolgeva a Castel Capuano. La protesta è stata motivata dalla percezione che i temi trattati fossero orientati esclusivamente a sostenere il campanile del Sì. L’evento, presentato come occasione formativa e imparziale, ha visto alcuni maturandi lasciare la sala durante il dibattito.

Maturandi di alcune scuole superiori hanno abbandonato un evento sul referendum sulla giustizia presentato come formativo e “super partes”. Docenti e studenti denunciano l’assenza di pluralismo, scoppia la polemica politica. Credevano di partecipare a un evento formativo sul referendum costituzionale, ma quando si sono accorti che gli interventi, a loro dire, erano tutti schierati a favore del Sì hanno deciso di lasciare la sala. È accaduto ieri a Castel Capuano, a Napoli, dove alcuni studenti maturandi di scuole superiori cittadine erano arrivati insieme ai loro docenti. L’episodio ha rapidamente acceso una polemica politica, con diverse reazioni da parte di esponenti di governo e opposizione. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, studenti lasciano incontro sul referendum a Castel Capuano. La denuncia: “Solo interventi per il Sì”

Articoli correlati

Referendum costituzionale, giuristi a confronto a Castel CapuanoLa cattedra di Storia delle dottrine politiche, con il professore Leone Melillo, ha promosso un evento culturale sul tema “Referendum costituzionale...

Incontro su referendum: studenti e docenti lasciano il convegno perché manca par codicio. Il comunicato dell’USR CampaniaL’Ufficio scolastico regionale per la Campania ha avviato accertamenti in merito alla partecipazione di alcune classi di istituti superiori di Napoli...

Una raccolta di contenuti su Castel Capuano

Temi più discussi: Relatori tutti per il sì. E gli studenti lasciano il convegno sul referendum; Questo è solo uno spot pro Sì E 150 studenti lasciano la sala; Scandalo a Napoli: Piero De Luca critica la propaganda nelle scuole, è inaccettabile.

Questo è solo uno spot pro Sì. E 150 studenti lasciano la salaLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Questo è solo uno spot pro Sì. E 150 studenti lasciano la sala pubblicato il 13 Marzo 2026 a firma di Vincenzo Iurillo ... ilfattoquotidiano.it

Napoli, studenti dei licei al convegno sul referendum. Ma è propaganda per il Sì, ce ne andiamoLa Biblioteca storica di Castel Capuano gremita di studenti, decine di diciottenni dell’ultimo anno delle superiori convocati per quella che era stata presentata come un’iniziativa culturale, un Even ... napoli.repubblica.it

Siamo a Castel Capuano, Napoli. La Lega aveva appena organizzato un presunto convegno sul Referendum Giustizia chiamando a raccolta 150 studenti con la promessa di un “evento culturale e formativo”. Quando i ragazzi sono arrivati, si sono accorti che - facebook.com facebook

Doppio incontro a Castel Capuano sul #referendum: c'è Palamara x.com