Una sentenza chiara sulla stagione del Napoli arriva dopo le polemiche: gli infortuni non sono considerati una scusa. La squadra campione d’Italia ha lasciato la Champions League anzitempo, classificandosi al trentesimo posto e senza arrivare alla fase playoff. La decisione è stata comunicata ufficialmente, chiudendo di fatto il discorso sulle cause della precoce eliminazione.

Arrivano ancora enormi polemiche sul cammino in Champions League del Napoli campione d’Italia. Gli azzurri hanno abbandonato molto presto la competizione, classificandosi al trentesimo posto senza neppure accedere alla fase playoff. Tanti passi falsi, con sole due vittorie in otto giornate. Toni senza freni: le sue parole sulla Champions del Napoli. Luca Toni, ex calciatore, è intervenuto nel corso di ‘ Cose Scomode ‘, talk di Aura Sport, parlando di ciò che non è andato nel verso giusto nella stagione dei partenopei. Tra tutte, la Champions League: “Per me Conte è un grande allenatore, ma la Champions League l’ha persa non quando tutti erano infortunati. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, sentenza netta sulla stagione azzurra: “Infortuni non sono un alibi…”

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