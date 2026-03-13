Napoli parcheggia in sosta vietata nella centralissima piazza Dante | coda di bus bloccati

A Napoli, un'auto parcheggiata in divieto in piazza Dante ha causato il blocco del traffico nel centro storico. La presenza del veicolo ha provocato la formazione immediata di una lunga coda di bus dell'Anm, che si sono trovati impossibilitati a muoversi. La situazione ha generato disagi tra i mezzi pubblici in transito nell’area.

Traffico bloccato al centro di Napoli per un'auto parcheggiata in divieto a piazza Dante. In pochi istanti si forma una lunga coda di bus Anm. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Auto in sosta vietata blocca tre bus con studenti a bordo Bus bloccati a Cisanello: "Basta sosta selvaggia""Siamo esausti, le macchine parcheggiate in divieto di sosta nella rotonda davanti all’ospedale di Cisanello bloccano gli autobus e mettono a rischio... Approfondimenti e contenuti su Napoli parcheggia in sosta vietata... Temi più discussi: SOSTA SELVAGGIA E CONTROLLI A MALPENSA; Prezzi triplicati con il nuovo piano sosta. L'assessore: Valuteremo se estendere le tariffe agevolate; Quanto costa parcheggiare l'auto a piazzale Africa (dopo i primi 90 minuti gratis): i prezzi; 'Dal parcheggio del centro commerciale lanciano pietre alle auto in corsa': la denuncia. Napoli, notte di follia a Piazza Dante: auto lasciata in sosta selvaggia blocca tutti i busNel cuore di Napoli, ieri sera intorno alle 23, la circolazione dei mezzi pubblici in Piazza Dante è stata messa in stand?by per oltre 30 minuti a causa di un’auto parcheggiata in modo del tutto ... cronachedellacampania.it Napoli, le auto sono in divieto di sosta e l'ambulanza non riesce a circolare: il videoNel cuore del centro storico di Napoli, precisamente in Salita Pontecorvo, nel quartiere Avvocata (2ª Municipalità), si è verificata l’ennesima situazione di disagio e pericolo: un'ambulanza, come ... ilmattino.it Le sindache e i sindaci di Roma, Napoli, Torino, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Cagliari, Parma, Verona, Vicenza, Bergamo, Reggio Emilia, Sassari, insieme alle colleghe e ai colleghi di centinaia di comuni d’Italia, hanno firmato un appello per sostenere il N - facebook.com facebook #Manna: " #Napoli, il futuro è con #Conte e #McTominay". Poi le critiche al Var e parla del riscatto di #Hojlund x.com