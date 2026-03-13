A Napoli, è arrivata una notizia sul futuro di Kevin De Bruyne, con l'annuncio di Fabrizio Romano. Il calciatore belga ha recentemente lasciato alle spalle l’infortunio al bicipite femorale della coscia destra, che lo aveva tenuto fuori dal campo. La sua condizione fisica sembra essere migliorata, e si attendono aggiornamenti sulla sua disponibilità per le prossime partite.

Kevin De Bruyne si è finalmente lasciato alle spalle l’infortunio al bicipite femorale della coscia destra. L’ex Manchester City è tornato in campo nei minuti finali contro il Torino dopo una lunghissima assenza ed è al lavoro per concludere al meglio questa prima stagione con la maglia del Napoli. Nel corso di questi mesi non sono mancate le voci sul futuro del centrocampista belga, sul quale ha voluto fare chiarezza Fabrizio Romano. Napoli, De Bruyne non ha mai chiesto la cessione. Nel corso di un video sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato del futuro di Kevin De Bruyne. Il belga si è presentato fisicamente e mentalmente nel migliore dei modi dopo l’infortunio e il feeling tra lui e il Napoli è buono. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, novità sul futuro di De Bruyne: l’annuncio di Fabrizio Romano

Articoli correlati

C’è futuro per Hojlund al Napoli? L’annuncio di Fabrizio RomanoRasmus Hojlund è stato uno dei pochi davvero soddisfacenti del calciomercato in entrata del Napoli di questa stagione.

Sterling al Napoli: arriva l’annuncio di Fabrizio Romano! I dettagli e le ultime novitàRaheem Sterling, rimasto svincolato dopo l’esperienza al Chelsea, si è proposto più volte al Napoli negli ultimi mesi.

Approfondimenti e contenuti su Fabrizio Romano

Temi più discussi: Romano – Goretzka, la verità su Napoli, Inter e Juve: c’è una sensazione sul suo futuro; Calciomercato Napoli, sorpresa Lucca in estate! Romano svela: È arrivata la decisione del Nottingham Forest; Real Madrid in missione per Allegri? Fabrizio Romano fa chiarezza sull'allenatore del Milan; ROMANO: ALISSON SANTOS CONVINCE IL NAPOLI. RISCATTO DA 15 MILIONI SEMPRE PIÙ PROBABILE.

Romano- Il punto sul mercato dell’Inter: dal futuro di Calhanoglu al possibile ritiro di MkhitaryanIl noto giornalista italiano ed esperto mondiale di calciomercato, Fabrizio Romano, ha fatto il punto della situazione sul futuro mercato dell’Inter, che, al termine di questa stagione, avrà parecchie ... gonfialarete.com

Hojlund, il futuro del danese sotto le pendici del Vesuvio – Fabrizio RomanoIl futuro di Rasmus Hojlund è a Napoli! Secondo l'esperto, Fabrizio Romano, il riscatto dell'ex United sarà una formalità ... ilnapolionline.com

Alla SSC Napoli in prestito per 10 mln (poi riscatto a 50 milioni di €): arrivano conferme da Fabrizio Romano Se Conte va in Champions, ADL gli regalerà questo top player internazionale - facebook.com facebook

Fabrizio Romano: "André, situazione che si risolverà a breve. Il Milan si era mosso a fari spenti, ora ci si è messo dentro chiunque" x.com