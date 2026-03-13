Napoli Manna interviene per l’ennesima volta sul VAR | Cose non andate nel verso giusto

Il Direttore Sportivo del Napoli ha commentato nuovamente sul funzionamento del VAR, affermando che le cose non sono andate nel modo giusto. In un’intervista a SportMediaset, ha parlato della situazione attuale della squadra, della stagione in corso e delle ambizioni per il futuro. Le sue parole si sono concentrate sulle recenti decisioni arbitrali e sulle problematiche legate al sistema video.

Manna. Giovanni Manna, Direttore Sportivo del Napoli, ha rilasciato un’intervista esclusiva a SportMediaset, dove ha parlato del presente della squadra, della stagione in corso e delle ambizioni future. L’obiettivo principale del club partenopeo, come sottolineato dallo stesso Manna, è sempre stato quello di conquistare la zona Champions League. “ Siamo contenti di quello che stiamo facendo, siamo estremamente positivi “. Nonostante alcuni ostacoli, tra cui una serie di infortuni che hanno condizionato l’andamento del campionato, Manna ha espresso soddisfazione per i risultati finora ottenuti. “ Il nostro obiettivo è sempre stato quello di centrare posizioni di Champions League. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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