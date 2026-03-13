Napoli drone si incaglia in un albero dei Salesiani e perde droga e cellulari | indagini in corso

Nella serata di ieri, un drone si è incastrato in un albero nei pressi di un edificio dei Salesiani a Napoli. Durante il recupero dell’apparecchio, i carabinieri hanno trovato droga e cellulari nascosti al suo interno. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato indagini per chiarire i dettagli dell’incidente e accertare eventuali collegamenti con attività illecite.

