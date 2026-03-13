Napoli costumista morto durante riprese di ‘Parthenope’ | indagato un collega Sorrentino sentito come testimone

Il 1 settembre 2023, un costumista di 51 anni è stato trovato senza vita durante le riprese del film Parthenope, diretto da Paolo Sorrentino, a Napoli. La polizia ha indagato su un collega, mentre il regista è stato ascoltato come testimone. L’incidente ha coinvolto il set cinematografico e ha portato all’apertura di un procedimento investigativo.

Ancora interrogativi si sollevano intorno allamorte del costumista Luca Canfora, morto a Capri durante le riprese del filmParthenope,diretto dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino. Oggi si indaga su un suo collega le cui dichiarazioni risulterebbero false. Luca Canfora, 51 anni, è stato rivenuto deceduto il primo settembre 2023, verosimilmente dopo essere precipitato dai Giardini di Augusto. Sono stati chiamati arendere testimonianza tutti coloro che lavoravano al film, compreso il regista Paolo Sorrentino,e proprio una testimonianza avrebbe insospettito gli inquirenti. Nessuna testimonianza è risultata particolarmente utile ai fini delle indagini, tranne una.