Napoli | 4 corsi selettivi per lauree vincenti

L’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli ha avviato quattro corsi selettivi dedicati a studenti che intendono intraprendere percorsi di laurea. Le prove di ammissione sono in corso e coinvolgono numerosi candidati provenienti dalla regione e non solo. La selezione mira a individuare i profili con maggiori potenzialità per i corsi di laurea che si propongono di offrire opportunità di formazione di alto livello.

Nel cuore pulsante di Napoli, l’Università Suor Orsola Benincasa ha avviato un percorso selettivo che ridefinisce il concetto di accesso all’istruzione superiore nel Mezzogiorno. A partire dal 16 marzo 2026, quattro corsi di laurea specifici hanno attivato prove d’ingresso obbligatorie per garantire una didattica di alta qualità e un inserimento professionale efficace. Questa scelta strategica non mira a limitare l’accesso, ma a curare con precisione ogni singolo studente, trasformando i vincoli numerici in leve per la sostenibilità economica e sociale della regione. La logica dell’efficienza didattica contro il luogo comune del numero chiuso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli: 4 corsi selettivi per lauree vincenti Articoli correlati Treni, linea Tirano-Milano: partito lo studio per i raddoppi selettivi“Oggi è finalmente arrivata in Commissione Infrastrutture e mobilità la risposta alla mia interrogazione di settembre sui lavori sulla linea... Bonus per le famiglie nella manovra: dagli sgravi a pioggia ai contributi selettiviRoma, 28 dicembre 2025 – Con l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2026, che avverrà il 30 dicembre salvo catastrofici scenari, il...