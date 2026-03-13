Napoli | 115 posti per tecnici dello spettacolo bando 2026

La Fondazione Campania dei Festival ha annunciato l’apertura di un bando nel 2026 per l’assunzione di tecnici dello spettacolo a Napoli. L’iniziativa prevede la creazione di circa 115 posti di lavoro, con possibilità di inserimenti che variano da una dozzina a oltre cento nuove assunzioni. La selezione riguarda figure professionali legate al settore degli eventi culturali e dello spettacolo.

La Fondazione Campania dei Festival sta per avviare un processo di assunzione che potrebbe portare da una dozzina a oltre cento nuovi dipendenti a Napoli. La scadenza per l’invio delle domande è fissata per il 13 aprile 2026, aprendo le porte a tecnici e professionisti del settore culturale. Questa iniziativa mira a rafforzare la macchina organizzativa dello spettacolo dal vivo, con un numero di posti che parte da dodici unità ma può espandersi fino a centocinque in base alle necessità finanziarie e alla graduatoria. L’istituzione si propone come motore della vita artistica regionale, puntando su figure professionali specifiche come elettricisti, macchinisti e fonici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

