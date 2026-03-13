Riccardo Cocciante ha recentemente compiuto 80 anni e ha deciso di festeggiare questa tappa della sua carriera con un nuovo album e un tour promozionale. L’artista ha annunciato ufficialmente i dettagli delle date del suo prossimo tour e ha parlato del suo ultimo disco in diverse interviste. La sua musica continua a essere presente nel panorama musicale italiano e internazionale.

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Musica, Riccardo Cocciante celebra i suoi 80 anni con nuovo disco e tour

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