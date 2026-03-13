Museo Giansone | 263 opere tra jazz guerra e gatti

A Sant’Ambrogio, quartiere di Torino, aprirà il Museo Mario Giansone il 17 aprile. La struttura ospiterà 263 opere, tra cui pezzi legati al jazz, alla guerra e ai gatti. L’esposizione comprende dipinti, fotografie e oggetti vari che riflettono diverse tematiche e periodi storici. L’inaugurazione coinvolgerà la comunità locale e gli appassionati di arte e cultura.

A Sant'Ambrogio, quartiere di Torino, prenderà vita il nuovo Museo Mario Giansone. L'inaugurazione ufficiale è fissata per il 17 aprile. Lo spazio si estende su 750 metri quadrati e ospita 263 opere d'arte. L'ex Maglificio Fratelli Bosio diventa la cornice architettonica di questo progetto culturale. Il museo raccoglie marmi, graniti, legni e bronzi, oltre a dipinti e stampe. Si tratta di un omaggio all'artista torinese morto nel 1997. Mario Giansone (1915-1997) viene ricordato come una delle figure più originali dell'arte italiana del Novecento. Le sue opere spaziano dal jazz alla guerra, fino alle innovazioni tecnologiche del secolo scorso. I temi ricorrenti includono anche gatti e donne.